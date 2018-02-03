Путин и Назарбаев согласовали графики контактов

Президенты России и Казахстана провели телефонный разговор - по инициативе Астаны.

Нурсултан Назарбаев поздравил российского коллегу с успешным проведением в Сочи 30 января Конгресса сирийского национального диалога. Подчеркнуто, что реализация принятых решений станет весомым вкладом в достижение политического урегулирования в Сирии под эгидой ООН. "В этом контексте отмечена востребованность продолжения работы в Астанинском формате", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также был затронут ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере современных технологий. Дана высокая оценка результатам форума "Цифровая повестка дня в эпоху глобализации", который прошел в Алма-Ате 2 февраля.

Согласован график предстоящих контактов.