Из-за упавшего на контактную сеть дерева остановлено движение трамваев

На востоке Москвы дерево упало на контактную трамвайную сеть. На время ремонта часть маршрутов сократили.

Как рассказали "РГ" в Мосгортрансе, дерево на контактной сети оказалось на пересечении Измайловского проспекта и Главной Аллеи. Движение трамваев сейчас там остановлено, работают аварийные службы, № 11 и 34 временно следуют до станции метро "Семеновская". На участке от 16-й Парковой улицы до метро "Семеновская" по линиям трамвая работают автобусы.

В Мосгортрансе отметили, что информация, распространенная некоторыми СМИ о том, что дерево упало на трамвай, не соответствует действительности.