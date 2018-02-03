Москвичей попросили из-за непогоды парковать автомобили вдали от деревьев

Москвичей предупредили о сильном снегопаде и гололедице в Москве и Подмосковье. Завтра, 4 февраля в столичном регионе местами ожидается сильный и мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, метель. Также москвичей предупреждают об усиление ветра до 13-18 м/с., снижении видимости и риске увеличения количества ДТП, а также о возможных повреждениях ЛЭП и повале деревьев.

В МЧС рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам - соблюдать повышенную осторожность. Кроме этого, из-за усиления ветра и похолодания ночью в Москве ожидается температура до минус 4-6 градусов, из-за этого образование наледи на деревьях и проводах.

Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков: "Просим москвичей в таких сложных погодных условиях быть аккуратными, не парковать свои автомобили вблизи деревьев".

Сейчас все службы комплекса городского хозяйства работают в круглосуточном режиме и готовы к борьбе с последствиями мощного снегопада. В уборке улиц от снега задействованы порядка 58 тысяч рабочих ручной уборки и свыше 14,5 тысячи специализированной техники.

"При необходимости количество техники может быть увеличено до 17 тысяч единиц", - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.