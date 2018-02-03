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03.02.2018 12:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москву накрыл мощнейший снегопад

Текст: Сергей Бабкин
В Москве с самого утра начался обещанный синоптиками мощнейший снегопад: за сутки может выпасть половина месячной нормы осадков. Пока непогода серьезно не повлияла на движение в городе. Основные магистрали расчищены до асфальта, и "Яндекс. Пробки" пока фиксируют 2 балла из 10 возможных.

На железной дороге, как убедился корреспондент "РГ", никаких сбоев тоже нет. Например, на Павелецком вокзале по расписанию прибывают и поезда дальнего следования, и электрички. На перронах сугробов тоже нет, железнодорожные службы оперативно справляются со снегом.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Без сбоев работают и городские автобусы: у остановок специально расчищены площадки, чтобы транспорт мог спокойно забирать пассажиров. Метрополитен также работает как обычно, если не считать утреннего ЧП на "Полянке".

На основных магистралях дорога расчищена до асфальта. При этом скопления уборочной техники не наблюдается, пока в основном работают дворники, легкие погрузчики убирают снег с тротуаров. Из серьезных затруднений на дороге можно отметить разве что небольшой затор на ТТК между Мосфильмовской улицей и Звенигородским шоссе. Проблемы коммунальщикам создает даже не снег, а переходы температуры через ноль. На внутренней стороне ТТК перед Ленинским проспектом образовалось небольшое подтопление, водители проезжают этот участок медленнее, чем обычно. А МКАД притормаживает на внутренней стороне между Щелковским шоссе и Косинской эстакадой.

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