Росавиация: В целом непогода не влияет на работу столичных аэропортов

Аэропорты столичного авиаузла работают в штатном режиме. В целом непогода не влияет на работу столичных аэропортов. Уходов на запасные аэродромы нет, отметили в Росавиации.

Длительных задержек рейсов свыше двух часов, которые могли бы произойти по погодным условиям, нет. Техника в аэропортах выходит на расчистку полос, чтобы обеспечить нужное сцепление колес самолета с взлетно-посадочной полосой.

В аэропортах Московского авиаузла (МАУ) сформирован необходимый запас реагентов как для обработки летного поля, так и для обработки самолетов.

Каждый борт перед вылетом обливают антиобледенительной жидкостью, что может задержать взлет самолета минут на 15-20. Это время самолет "догоняет" в пути и в аэропорт прибытия приземляется обычно во время.