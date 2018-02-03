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03.02.2018 14:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК призвал пересмотреть порядок передачи детей в приемные семьи

Текст: Наталья Козлова
В Московской области ЧП - задержаны опекуны маленького мальчика, подозреваемые в жестоком обращении с ребёнком.

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко, областным подразделением СК возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 3-летнего ребенка (ч.3 ст. 30 п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержаны его опекуны - 37-летний мужчина и 33-летняя женщина, жители Москвы. Их имена в СК назвать отказываются.

Петренко рассказала, что, по данным следствия, 2 февраля 2018 года они сообщили на пульт станции скорой медицинской помощи о внезапном приступе у ребенка. Малышу, доставленному в приемное отделение одной из районных больниц, был поставлен предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, отравление психотропными веществами, кома неясной степени. После этого ребенок незамедлительно был переведен в "НИИ неотложной детской хирургии и травматологии" (клиника доктора Рошаля), где у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и множественные ушибы.

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На этот момент следователями ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты следы вещества бурого цвета, предметы одежды мальчика, проводится допрос подозреваемых, у которых получены биологические образцы. В качестве свидетелей опрашиваются врачи больницы. Запрошен характеризующий материал на семью.

Следователями установлено, что в 2017 году органами социальной защиты Конаковского района Тверской области над мальчиком и его младшим братом была оформлена опека, местом проживания детей был определен адрес в Москве.

В этой связи следственными органами ГСУ СК России по Московской области организовано проведение процессуальных проверок на предмет халатных действий (ст. 293 УК РФ) в отношении органов опеки и попечительства Тверской области и Москвы, материалы уже переданы в территориальные подразделения СК РФ. Второй ребенок, над которым также была оформлена опека, изъят из семьи.

В СК рассказали и о состоянии ребенка- малыш сейчас остается в крайне тяжелом состоянии. Специалисты клиники доктора Рошаля не раз спасали детские жизни, выходя из самых тяжелых и экстренных ситуаций, не зная сна и усталости в борьбе за каждый малейший шанс на спасение маленьких пациентов, оказавшихся в их руках.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Хочется верить, что и на этот раз чудо произойдет, благодаря профессионализму, самоотдаче, душевной теплоте врачей жизнь мальчику будет сохранена. За его жизнь борются одни из лучших специалистов отечественной медицины, заверила представитель СКР.

В ведомстве подчеркнули, что не менее острым остается вопрос о причинах и условиях, способствовавших совершению столь жестокого преступления в отношении приемного малыша, на который вновь предстоит ответить следователям. А ведь новости о подобных трагических случаях приходят нередко.

В августе 2016 года в подмосковных Озерах приемные родители инсценировали пропажу 6-летней дочери, которая на самом деле была ими убита еще в апреле; в мае 2017 года в Волгоградской области супруги, воспитывавшие четверых приемных детей, не вызвали своевременно "скорую" для обварившегося кипятком ребенка и скрыли его гибель; в августе 2017 года жительница одного из поселков в Амурской области нанесла побои опекаемому, от которых он скончался; жительница Магаданской области много лет морила голодом ребенка ради получения социальных выплат. По всем перечисленным случаям были незамедлительно возбуждены уголовные дела о халатности органов опеки и попечительства.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Как отметила Петренко, в связи с тем, что это уже далеко не первый случай в следственной практике, где имело место насилие со стороны приемных родителей, процедура передачи брошенных детей и сирот в семьи и контроль за усыновителями требуют пересмотра.

Государство взяло на себя обязанность заботиться о детях, оставшихся без попечения родителей. Это общая забота, которой необходимо уделять исключительное внимание со стороны самых различных органов и инстанций.

- Эта работа не может проводиться формально, иначе рано или поздно она влечет за собой тяжкие и зачастую непоправимые последствия. В рамках своей компетенции следователи разберутся во всех причинах и условиях, способствовавших совершению этого преступления, дадут принципиальную юридическую оценку действиям сотрудников органов опеки, поместивших пострадавшего ребенка в эту приемную семью, - сказали в Следственном комитете.

Александр Бастрыкин поставил расследование этого уголовного дела на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ

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