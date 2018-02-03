Собянин призвал москвичей к осторожности в связи с аномальной погодой

В результате обрушавшегося на столицу снегопада и скачков температуры в Москве началось обледенение деревьев и образование наледи на крышах домов. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал аномальными сложившиеся в субботу погодные условия в столице и призвал горожан быть аккуратными.

В своем Twitter градоначальник написал: "В результате аномальной погоды начинается обледенение деревьев, необходимо быть осторожными".

При этом мэр отметил, что аварийные службы города в эти выходные работают в усиленном режиме. "Из-за снега и льда уже упало семь деревьев. И, похоже, это только начало", - отметил Собянин.

Синоптики прогнозируют, что сильнейший снегопад в столице продолжится и в воскресенье, а температура воздуха, державшаяся в течение субботы около нуля, ночью начнет опускаться и достигнет минус 8-9 градусов к вечеру 4 февраля.

Из-за снега и льда уже упали семь деревьев, и, похоже, это только начало. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 3 февраля 2018 г.