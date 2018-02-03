В Иванове от отравления газом погибла семья из трех человек

Следственные органы Ивановской области возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По данным ведомства, в субботу, 3 февраля, в областном центре в одной из квартир дома по улице Родниковской были обнаружены тела трех человек - двух взрослых и маленького ребенка.

Официально причина смерти будет названа позже. В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза. Однако по предварительным данным, семья погибла от отравления угарным газом.

- В ходе осмотра места происшествия выявлены нарушения правил установки и использования газового оборудования, - рассказали в пресс-службе СУ СК. - В целях установления всех обстоятельств возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

В ведомстве также сообщили, что уже допрошены представители организаций, обслуживающих газовое оборудование. Последнее изъято вместе с документацией. Кроме того, назначена судебно-техническая экспертиза.