В московском метро на станции "Полянка" погибла студентка

Утром в субботу в московском метро погибла 25-летняя студентка одного из столичных вузов. Как рассказал корреспонденту "РГ" пресс-секретарь УВД на метрополитене Алексей Мышляев, девушка попала под поезд на станции "Полянка".

Трагедия произошла в 6:35. По словам машиниста и других пассажиров, девушка сама упала с платформы, и ее никто не толкал. На место происшествия вызвали "скорую помощь", прибывшие врачи констатировали смерть студентки. Полиция начала изучать записи видеокамер на "Полянке", информацию о ЧП передали в прокуратуру метро.

Инцидент серьезно не повлиял на работу метро, "серая ветка" работает, как обычно.