В Москве стартовал месяц белорусской культуры

В Москве, в Центре славянских культур Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им.М.И.Рудомино, открылся месяц белорусской культуры, организованный при поддержке Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации.

В приветственном слове Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации Игоря Петришенко отмечена важность подобного рода мероприятий, поскольку "только в заинтересованном доброжелательном диалоге рождается искреннее уважение к культурным корням друг друга, что позволяет успешно формировать в обществе межнациональное согласие". Посол выразил уверенность, что "соприкосновение с богатой и самобытной белорусской культурой подарит всем исключительно позитивные эмоции и позволит не только познакомиться с прошлым Беларуси, но и открыть для себя Беларусь сегодняшнюю, энергичную современную страну с передовой наукой и культурой, бережно хранящую наследие предков".

В своем выступлении председатель Федеральной национально-культурной автономии Белорусов России Сергей Кандыбович, говорил о неразрывности культурных, экономических, человеческих связей белорусского и русского народов, уходящих своими корнями в глубину веков.

В рамках церемонии торжественного открытия Месяца с приветствиями выступили также директор Фонда поддержки и развития детской литературы Надежда Пилько, председатель Региональной общественной организации "Национально-культурная автономия "Белорусы Москвы" Алла Тужилкина, представители белорусской диаспоры.

Мероприятие сопровождалось выступлением творческого коллектива Региональной общественной организации "Белорусская Национально-культурная автономия "Братэрства" ("Братство") по Тверской области.

Зрителям также были представлены выставки, которые будут действовать до 28 февраля: книги белорусских классиков, фотовыставка "Традиционная и современная Беларусь", картин белоруски, уроженки Витебской области, заместителя Председателя Белорусской национально-культурной автономии Московской области Людмилы Курилович. Состоится также конкурс детского рисунка "Я открываю Беларусь".

