Теплоход из КНДР подал сигнал SOS у берегов Владивостока

Теплоход Man Gyong Bong из-за отсутствия топлива дал сигнал SOS в водах Владивостока, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест", представителя северокорейской компании-фрактователя Man Gyong Bong "РосКор" Владимира Баранова.

По его словам, судну не дают пришвартоваться уже три дня. Полтора из них оно обесточено. Сегодня в 09.35 (02.35 мск) капитан дал сигнал SOS. На борту 30 членов экипажа.

Капитан Man Gyong Bong ранее послал аварийную радиограмму, но реакции на нее не было. Судно находится в районе бухты Тихой во Владивостоке. По словам Баранова, оно возит в КНДР муку, соевое масло, рис, пшеницу.

"К судну отправились пограничники, но не могут к нему подойти из-за льда", - сказал Баранов агентству, которое на данный момент не располагает комментарием пограничников.

Ранее "ИнвестСтройТрест" занимался перевозкой пассажиров на маршруте Владивосток - Раджин. В августе запущенные в мае паромные рейсы между КНДР и Владивостоком были приостановлены. В середине октября морское грузовое сообщение между портами на теплоходе компании возобновилось.