Определена программа фестиваля художественных телефильмов на Сахалине

14 телевизионных художественных фильмов включены в программу первого российского фестиваля телевизионных фильмов, который состоится с 8 по 14 марта на Сахалине. Такое решение принято на первом заседании организационного комитета фестиваля, сообщается на сайте Минвостокразвития.

На фестиваль допущены игровые телефильмы и сериалы продолжительностью не менее 70 минут, премьеры которых состоялись в эфире российских телеканалов в течение 2017 года.

По словам руководителя творческой дирекции фестиваля Сергея Жигунова, картины отобраны телекритиками Ириной Петровской и Сергеем Землянухиным. Это эпопеи, исторические картины, комедии, среди которых "Салам Москва", "А у нас во доре", "Троцкий", "Анна Каренина", "Хождением по мукам", "Ивановы-Ивановы", "Екатерина. Взлет", "Демон революции". Все телефильмы поддерживают определенные тенденции и направления развития отечественного телевизионного кинематографа.

- Дальний Восток не случайно выбран местом проведения фестиваля. Регион уже стал местом принятия беспрецедентных решений и инноваций в законодательстве, не должна отставать и сфера культуры, - считает сопредседатель оргкомитета фестиваля министр по развитию Дальнего востока Александр Галушка.

Жюри фестиваля возглавит телережиссер Николай Досталь, в него войдут композитор Максим Дунаевский, сценарист Александр Адабашьян, лауреат Каннского фестиваля Константин Лавроненко, оператор, основатель Гильдии операторов России Илья Демин и другие выдающиеся деятели кино.

По мнению советника президента России по вопросам культуры Владимира Толстого, Россия - огромная страна и важно, чтобы регионы не были обделены вниманием. Он подчеркнул, что считает выбор Южно-Сахалинска местом проведения фестиваля "чрезвычайно удачным".