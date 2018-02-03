В Приморье поймали охотившуюся на собак тигрицу

В Приморье отловили самку амурского тигра, которая убивала собак. Это сделала группа по разрешению конфликтных ситуаций охотничьего надзора Приморского края при участии сотрудников природоохранных организаций. Она помещена в реабилитационный центр под управлением МРОО "Центр тигр", сообщается на сайте центра "Амурский тигр".

Хищница повадилась в село Алексей-Никольское Уссурийского района охотиться на собак, что не является естественным поведением для амурских тигров.

- Первоначальный осмотр не выявил отклонений, но, со слов очевидцев, у нее проблемы с опорно-двигательной системой. У тигрицы нет тигрят на молочном вскармливании, это важно. Но специалисты пошли "тропить" следы тигрицы, чтобы узнать куда она уносила трупы собак и вообще какой вела образ жизни, что поможет понять причины ее поведения, - говорит генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Будущее тигрицы предполагает два варианта развития событий. Первый - вернуть в природу, а второй, если она не сможет самостоятельно охотиться и не будет бояться людей, что в ее поведении заметили специалисты сейчас, - оставить в системе зоопарков.