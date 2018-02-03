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03.02.2018 05:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Возобновлен поиск пропавшего в Японском море судна "Восток"

Текст: Ольга Журман

Поиск пропавшего 25 января рыболовного судна "Восток" возобновлен силами авиации МЧС, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.

В район поиска в субботу вылетели самолет Бе-200 Красноярского авиационного спасательного центра и самолет Бе-200 из Хабаровска. Всего в ходе поисков обследовано более 97 тысяч квадратных километров акватории, в том числе авиацией - более 74,2, судами - почти 23 тысячи квадратных километров.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ
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Как сообщалось ранее, в понедельник координатор поисково-спасательной операции принял решение о прекращении активной фазы операции из-за отсутствия надежды найти людей живыми. Руководство МЧС решило продолжить поиски с привлечением авиации.

В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю развернут межведомственный оперативный штаб.

Справка "РГ"

Рыболовное судно "Восток" с 20 моряками на борту подало сигнал бедствия 25 января и перестало выходить на связь. В предполагаемом районе крушения удалось найти несколько спасательных жилетов и два пустых плота. Члены экипажа считаются пропавшими без вести.

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