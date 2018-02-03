Под Саратовом обнаружены тела трех взрослых и ребенка

В Саратовской области от отравления газом погибли четыре человека: трое взрослых и ребенок.

Как сообщает областное управление СК, вечером в пятницу в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в квартире дома в городе Марксе были обнаружены тела четырех человек: женщины 1984 года рождения, ее девятилетней дочери, молодого человека 1996 года рождения и девушки 1999 года рождения.

По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

- По данному факту Марксовским межрайонным следственным отделом СУ СК по Саратовской области проводится доследственная проверка, - сообщила пресс-секретарь этого ведомства Екатерина Котлова.