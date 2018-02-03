Полуфиналисты конкурса "Лидеры России" из Чувашии получат поддержку

В рейтинге потенциала регионов, составленном по результатам первых этапов конкурса "Лидеры России", Чувашия заняла третье место среди регионов Приволжского федерального округа.

Глава республики Михаил Игнатьев провел встречу с участниками, дошедшими до полуфинала всероссийского конкурса управленцев.

По его словам, участники достойно представили Чувашию. Каждый из них может рассчитывать на поддержку руководства республики.

- Это результат вашего личного профессионального подхода и творческого труда, - отметил Игнатьев.

Стоит отметить, что встреча прошла в формате свободного общения.

Так, директор "Национальной телерадиокомпании Чувашии" Оксана Ачкасова, вошедшая в число финалистов конкурса "Лидеры России", заявила, что участники конкурса готовы быть задействованными в различных республиканских проектах.

- У нас есть желание и возможности поделиться своим опытом и знаниями, - заявила Ачкасова, предложившая реализовать в Чувашии проект по наставничеству.

Руководитель направления по цифровизации департамента инжиниринга РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В. (г. Москва) Евгений Гаврилов затронул тему создания условий для развития цифровой экономики и предложил разработать программу наставничества и подготовки кадров в сфере IT-технологий.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Его поддержал заместитель технического директора по информационным технологиям АО "ЭЛАРА" Сергей Воробьев, который предложил запустить аналогичную федеральному конкурсу программу подготовки управленческих кадров среди районов республики.

Депутат Госсовета Чувашии Роман Каляев привел в пример число участников конкурса из других регионов.

- Например, из Марий Эл в полуфинале было три победителя, из Кировской области - пять человек, из Пермского края - 21, из Чувашии - 19. Это говорит о том, что у нас хороший потенциал. Я заметил, что каждый из участников - это реализованный, сформированный человек, с прекрасными жизненными взглядами. Этот потенциал надо конвертировать, - заявил Каляев.

Подводя итоги встречи, руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев обратил внимание, что у каждого полуфиналиста Всероссийского конкурса "Лидеры России" есть возможность вступить в кадровый резерв управленческих кадров региона, который используется при назначении на различные должности в органах государственной власти. Так, сегодня в резерве управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ, один представитель от Чувашии - Иван Моторин. Ранее в данном резерве состояли Михаил Игнатьев, Сергей Гапликов, Надежда Прокопьева.

В общей сложности в федеральном резерве управленческих кадров находятся 14 представителей от Чувашии. С 2009 года в этот список входили 133 человека, из них на вышестоящие должности назначен 41 человек. В Резерв полномочного представителя президента РФ в ПФО включены 11 человек из Чувашии.