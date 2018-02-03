В Нижнем Новгороде состоялся митинг-концерт "Россия в моем сердце"

Сегодня на площадке перед Нижегородской ярмаркой прошел митинг-концерт "Россия в моем сердце", который собрал более пяти тысяч участников. Он был приурочен к 75-летию победы в Сталинградской битве, а также посвящен поддержке российских атлетов, которые отправятся на зимние Олимпийские игры в Южной Корее.

На площади собрались представители общественных и ветеранских организаций, Общероссийского народного фронта, молодежь, волонтеры, рабочие заводов и предприятий Нижегородской области, труженики тыла и ветераны Великой Отечественной войны.

- 75 лет мы живем в мире, - сказала со сцены ветеран Великой Отечественной войны и участница Сталинградской битвы Александра Нестеренко. - Уже родилось несколько новых поколений, не знавших войны, голода и холода. Это большое дело! Я так рада, что молодежь сегодня живет интересно: осваивают космос, разрабатывают новую технику и электронику. Дерзайте! Хочу пожелать всем любви друг к другу и к Отечеству.

Вслед за Александрой Нестеренко на сцену поднялась олимпийская чемпионка Дарья Шкурихина, которая призвала всех присутствующих поддержать российских спортсменов, поехавших на Олимпиаду в корейский Пхенчхан, чтобы завоевать новые медали для страны.

После этого для собравшихся выступили творческие коллективы, со сцены звучали патриотические песни. Хорошего настроения добавила и погода: в субботу в Нижнем Новгороде потеплело примерно до минус двух градусов.

Кстати

В XXIII зимних Олимпийских играх примут участие шесть нижегородских спортсменов: конькобежцы Наталья Воронина и Сергей Трофимов, лыжница Анастасия Седова, трамплинист Денис Корнилов и участницы сборной России по женскому хоккею - вратарь Валерия Тараканова и нападающая Виктория Кулишова.