В Оренбурге на шествие в память героев Сталинграда вышли 5000 человек

Более 5000 жителей Оренбурга стали участниками состоявшегося в субботу шествия в честь героев Сталинградской битвы.

Среди тех, кто пришел почтить память погибших в грандиозном сражении, которое переломило ход Великой Отечественной войны, были студенты и юнармейцы, сотрудники предприятий и организаций областного центра, представители руководства города и области и просто неравнодушные жители Оренбурга. Колонны двигались от улицы Советской до парка "Салют, Победа!". Там состоялся митинг с возложением цветов к мемориалу "Вечный огонь".

Поздравив участников шествия с 75-летием победы в Сталинградской битве, первый вице-губернатор области Сергей Балыкин напомнил, что в боях на Волге участвовали тысячи оренбуржцев.

- Здесь насмерть стояли гвардейцы нашего земляка - прославленного военачальника, дважды Героя Советского Союза Александра Ильича Родимцева. Бесстрашно громили врага воины 193-й стрелковой дивизии, сформированной на территории нашего региона, - подчеркнул Сергей Балыкин.

Участник тех событий Николай Осовитный поблагодарил тружеников тыла, работавших для фронта, не щадя сил и здоровья.

- Я прокладывал связь на участках, простреливаемых снайперами. Там погибали наши друзья и товарищи. Но мы не сдавались. Наша победа стала возможной благодаря большой дружбе между народами. Мы сражались до последней капли крови, не отступая ни шагу назад, - рассказал ветеран.

А юнармеец Кирилл Ренев заявил, что бойцы движения сделают все, чтобы быть достойными великого подвига дедов-победителей.

В эти дни фронтовиков чествуют по всей области. Накануне во всех школах Оренбуржья почтили минутой молчания память погибших в Сталинградской битве.

Справка "РГ"

На сегодня в Оренбуржье проживают 40 участников Сталинградской битвы и тех, кто был награжден медалью "За оборону Сталинграда". Самому младшему из участников обороны - 90 лет.