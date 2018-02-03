В Татарстане нетрезвый сотрудник угрозыска сбил пешехода

Сотрудники Госавтоинспекции в Татарстане задержали полицейского, который, управляя автомобилем, сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

Инцидент произошел в Альметьевске около пяти часов утра. По имеющимся сведениям, авария случилась на пешеходном переходе.

Предполагаемого виновника удалось поймать через 20 минут после случившегося. Им оказался сотрудник уголовного розыска УМВД по Альметьевску.

Как сообщили в МВД по Татарстану, по предварительным данным, в момент ДТП полицейский находился в нетрезвом состоянии. От медицинского освидетельствования он отказался.

Принято решение об увольнении данного сотрудника из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Кроме того, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, заявили в ведомстве