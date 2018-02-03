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03.02.2018 15:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Замглавы минздрава Татарстана поместили под домашний арест

Текст: Тимур Алимов (Татарстан)

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Елена Шишмарева, ставшая фигурантом дела о хищении бюджетных средств, помещена под домашний арест. Такое решение вынес Советский районный суд Казани. Мера пресечения избрана до 1 апреля 2018 года.

Замглавы минздрава Татарстана была задержана 1 февраля после обысков в ее рабочем кабинете и в доме.

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По версии следствия, Шишмарева вынуждала сотрудников медицинских учреждений проходить курсы повышения квалификации в образовательном центре, принадлежащем профессору казанского университета Елене Фахрутдиновой. Последняя также была задержана. При отказе от обучения замминистра не подписывала документы для выделения средств медучреждениям.

По данным следователей, таким образом с компанией-подрядчиком за два прошлых года было заключено около 300 договоров о прохождении курсов на сумму около восьми миллионов рублей.

Против Фахрутдиновой возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, ранее она тоже была отправлена под домашний арест. Шишмаревой инкриминируется аналогичная статья, а также превышение должностных полномочий.

Обе подозреваемые свою вину не признают.

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