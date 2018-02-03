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03.02.2018 08:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирской области двое детей утонули в яме с водой

В Новосибирской области двое братьев в возрасте шести и 11 лет утонули в яме, вырытой для ремонта водопровода. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на следователей.

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"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"), по факту гибели двух малолетних детей в рабочем поселке Колывань", - цитирует агентство сообщение Следственного управления СК России по области.

В течение пятницы в поселке, расположенном в 45 км от Новосибирска, проводились ремонтные работы по устранению неполадок водопровода. Для этого коммунальщики вырыли яму глубиной более двух метров, которая позже заполнилась водой. После устранения прорыва специалисты покинули место проведения работ. Яму никто не засыпал и не огородил. Вечером в нее упали проходившие мимо братья. Самостоятельно выбраться дети не смогли и утонули.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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