170 тысяч человек вышли на митинг "Россия в моем сердце" в Грозном

Новости

Пушков отметил небескорыстие санкций США 00:13
В Мариуполе сотрудниц музея осудили за передачу картин в Крым 03.02.2018
Немецкий депутат в Крыму ответил украинскому министру 03.02.2018
Из-за упавшего на контактную сеть дерева остановлено движение трамваев 03.02.2018
Немецкие депутаты назвали ошибкой санкции против РФ за Крым 03.02.2018
В Новосибирске танцор сделал предложение балерине во время спектакля 03.02.2018
Собянин призвал москвичей к осторожности в связи с аномальной погодой 03.02.2018
В Восточной Англии из-за опоздания "скорой" умерли 80 пациентов 03.02.2018
В Чечню вернут удочеренную иракской семьей девочку 03.02.2018
В Крым прибыла делегация депутатов из Германии 03.02.2018
Москвичей попросили из-за непогоды парковать автомобили вдали от деревьев 03.02.2018
Минобороны РФ: Удар нанесен по району, откуда был сбит Су-25 03.02.2018
В Подмосковье обесточены шесть населенных пунктов 03.02.2018
"Спартак" проиграл на сборах китайскому "Хэбей Форчун" 03.02.2018
В Иванове от отравления газом погибла семья из трех человек 03.02.2018
Обустройство границы с РФ обойдется эстонцам в 2,5 раза дороже 03.02.2018
Четверть месячной нормы осадков выпала на Москву с утра 03.02.2018
Сочинскую трассу "Формулы-1" передадут другому владельцу 03.02.2018
СМИ: Огонь Олимпиады в Пхенчхане зажжет фигуристка Ким Ен А 03.02.2018
В Мурманской области под лавиной погиб человек 03.02.2018
В Татарстане нетрезвый сотрудник угрозыска сбил пешехода 03.02.2018
На Кубани митинги в поддержку атлетов РФ собрали 90 тысяч человек 03.02.2018
Суд арестовал главного архитектора Махачкалы 03.02.2018
В Воронеже умер известный диджей 03.02.2018
ФРГ обвинила посольство КНДР в закупке товаров для ядерной программы 03.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Что вы знаете о жизни Максима Горького
Тест "СОЮЗа": Что вы знаете о жизни Максима Горького
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
03.02.2018 15:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

170 тысяч человек вышли на митинг "Россия в моем сердце" в Грозном

Текст: Роман Кияшко

На главной площади Грозного, напротив мечети "Сердце Чечни" на патриотический митинг-концерт "Россия в моем сердце" собрались 170 тысяч жителей и гостей города. Перед ними выступили первые лица республики.

Поддержать митингующих пришли председатель парламента ЧР Магомед Даудов, министр внутренних дел ЧР Руслан Алханов, министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, а также депутаты и общественные деятели.

Петербуржцы запустили тысячи воздушных шаров в поддержку олимпийцев

- Присоединившись к этой патриотической акции, жители республики продемонстрировали единство и сплоченность с российскими народами, - заявил со сцены Даудов. - Любовь к родине и готовность отдать все силы, знания и умения во имя ее свободы и независимости, развития и процветания всегда были и остаются теми ценностями, которые стержень единой российской нации. На протяжении всей истории страны, народ доказывал это своей смелостью, доблестью, мужеством и высокими достижениями в самых разных сферах и отраслях.

Во время митинга вспомнили и оборону Сталинграда. Победа СССР в этой битве не позволила нацисткой Германии перекрыть поставку топлива для советской армии из Грозного и Баку. В свою очередь среди бойцов в Сталинградской битве были и чеченцы. Так командир пулеметного взвода 5-й гвардейской кавалерийской дивизии Ханпаша Нурадилов уничтожил более 920 фашистов, 12 взял в плен, подавил семь пулеметных расчета. Ханпаша героически погиб 12 сентября 1942 года под Серафимовичем. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Сейчас награды Нурадилова переданы на постоянное хранение в Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова. Его и других героев тех событий вспоминали сегодня в Грозном.

После официальной части перед участниками митинга выступили звезды чеченской эстрады.

Главное сегодня

Патриотическая акция "Россия в моем сердце"
Антонов: США нашли "страшилку" в лице России
Митингующие на Украине вновь заблокировали движение на границе с Польшей
Комиссия рассмотрит возможность допуска на ОИ 15 россиян, оправданных CAS
Около 30 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах