170 тысяч человек вышли на митинг "Россия в моем сердце" в Грозном

На главной площади Грозного, напротив мечети "Сердце Чечни" на патриотический митинг-концерт "Россия в моем сердце" собрались 170 тысяч жителей и гостей города. Перед ними выступили первые лица республики.

Поддержать митингующих пришли председатель парламента ЧР Магомед Даудов, министр внутренних дел ЧР Руслан Алханов, министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, а также депутаты и общественные деятели.

- Присоединившись к этой патриотической акции, жители республики продемонстрировали единство и сплоченность с российскими народами, - заявил со сцены Даудов. - Любовь к родине и готовность отдать все силы, знания и умения во имя ее свободы и независимости, развития и процветания всегда были и остаются теми ценностями, которые стержень единой российской нации. На протяжении всей истории страны, народ доказывал это своей смелостью, доблестью, мужеством и высокими достижениями в самых разных сферах и отраслях.

Во время митинга вспомнили и оборону Сталинграда. Победа СССР в этой битве не позволила нацисткой Германии перекрыть поставку топлива для советской армии из Грозного и Баку. В свою очередь среди бойцов в Сталинградской битве были и чеченцы. Так командир пулеметного взвода 5-й гвардейской кавалерийской дивизии Ханпаша Нурадилов уничтожил более 920 фашистов, 12 взял в плен, подавил семь пулеметных расчета. Ханпаша героически погиб 12 сентября 1942 года под Серафимовичем. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Сейчас награды Нурадилова переданы на постоянное хранение в Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова. Его и других героев тех событий вспоминали сегодня в Грозном.

После официальной части перед участниками митинга выступили звезды чеченской эстрады.