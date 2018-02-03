В Чечню вернут удочеренную иракской семьей девочку

Власти Чечни заявили, что вернут в Россию девочку во возрасте одного года, которая была удочерена иракской семьей.

Девочка является гражданкой РФ, а ее родители погибли во зоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова члена Совета Федерации, представителя главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияда Сабсаби.

Ранее в Россию были возвращены три брата годовалой девочки, но местонахождение их сестры до последнего времени оставалось неизвестным.

- 11 октября 2017 года нам удалось вернуть в Российскую Федерацию троих братьев-сирот, а не так давно - установить местонахождение их малолетней сестры, - рассказал Зияд Сабсаби. - Девочка была удочерена в Ираке арабской семьей. Совместно с посольством Российской Федерации в Ираке и представителями UNICEF мы приняли необходимые меры, и на сегодняшний день ребенок находится в безопасном месте, где за ним осуществляется надлежащий уход.

По данным представителей администрации Чеченской Республики, сейчас подготавливаются документы, необходимые для возвращения девочки в Россию. Уже известно, что ребенка планируется доставить 7 февраля авиарейсом из Багдада в Москву.

Стоит отметить, что это не первый ребенок, возвращенный в Россию по инициативе властей Чечни. В августе 2017 года глава республики Рамзан Кадыров опубликовал в соцсетях видеоролик о детском приюте в Багдаде, где рассказывалось о детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ террористической организации. После этого Рамзан Кадыров инициировал возвращение в Россию ряда детей, чьи родители были гражданами РФ, но погибли.

В том числе на сегодняшний день в Россию при содействии чеченских властей из Ирака и Сирии уже вернулись около 100 женщин и детей.