Во Владикавказе чествовали ветеранов Сталинградской битвы

Во Владикавказе в субботу прошел праздничный митинг-концерт, приуроченный к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Около двух тысяч человек вышли на Театральную площадь столицы Северной Осетии под девизом "Россия за мир и международную стабильность".

Ветеранов Великой Отечественной войны благодарили за самоотверженность члены республиканских правительства и парламента, представители администрации столицы Северной Осетии, политических партий и общественных организаций и учащейся молодежи.

Под занавес официальной части митинга перед его участниками выступили профессиональные исполнители и творческие коллективы республики.

В боях за Сталинград участвовали более пяти тысяч жителей Северной Осетии, многие из которых так и не вернулись с полей сражений. 18 участников героической защиты города стали Героями Советского Союза. Среди них выдающийся осетинский полководец Исса Александрович Плиев.

5 мая 2017 года в Волгограде на Мамаевом кургане был торжественно открыт памятник выходцам из Осетии, сложившим головы в этой битве.