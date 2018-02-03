Авария на ТЭЦ в Петербурге оставила без света 110 тысяч человек

Утром 3 февраля в Санкт-Петребурге произошло аварийное отключение нескольких блоков Первомайской ТЭЦ-14 и нескольких генераторов на Василеостровской ТЭЦ-7. Без света из-за этого остались 109,6 тысячи человек - это бытовые потребители в Кировском, Адмиралтейском и Василеостровском районах. Мощность отключенных потребителей - 300 МВт.

Об этом говорится в материалах Ситуационного аналитического центра (САЦ) министерства энергетики России. Данные приведены по состоянию на 9.30 по московскому времени, сама авария произошла в 8.01. Причины случившегося Минэнерго не назвало. В Петербурге действовал на момент происшествия режим чрезвычайной ситуации.

С 9.50 все потребители, запитанные от сетей в Адмиралтейском, Василеостровском и Кировском районах начали получать электроэнергию в полном объеме, сообщили позднее в "Ленэнерго". Большую часть потребителей во всех районах запитали по резервным схемам и от дизель-генераторных установок.

По данным Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, причиной веерного отключения потребителей стало короткое замыкание на территории ТЭЦ на распределительном устройстве (110 кВт). В связи с массовыми отключениями в "Ленэнерго" еще действует особый режим работы.