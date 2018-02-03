Петербуржцы запустили тысячи воздушных шаров в поддержку олимпийцев

В Петербурге состоялся митинг-концерт в рамках акции "Россия в моем сердце", проходящей по всей стране. Тысячи горожан собрались у Большого концертного зала "Октябрьский", чтобы поддержать наших спортсменов, которые будут бороться за медали в южнокорейском Пхенчхане на XXIII Зимних Олимпийских играх.

- Сегодня тысячи людей по всей стране на праздничных концертах-митингах собираются по двум поводам. Во-первых, мы начинаем Год добровольчества в России. И, конечно же, мы здесь, потому что мы все в едином порыве должны поддержать наших олимпийских атлетов, которые, к сожалению, поедут бороться на игры в Пхенчхан без нашего государственного флага и гимна, - обратился к горожанам со сцены депутат Государственной Думы РФ Сергей Боярский. - Но они поедут туда с уверенностью в сердце, что за ними - вся страна! Пока мы едины, мы непобедимы!

В поддержку олимпийцев собравшиеся выпустили в зимнее небо тысячи воздушных шаров в цветах российского триколора и стали свидетелями бумажного фейерверка.

Перед участниками митинга выступила конькобежка, олимпийская чемпионка Светлана Журова, а затем на сцену поднялись представители Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", волонтерских движений "Фонд Доноров", "Волонтеры-медики", "Серебряные" волонтеры", а также волонтеры чемпионата мира по футболу 2018 года.