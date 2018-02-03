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03.02.2018 16:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Архангельске открылась самая северная мечеть в России

Текст: Анна Чистякова (Архангельск)

В столице Поморья торжественно открыли магометанскую мечеть "Нур Ислам". Деревянное здание возведено на том же месте, где оно находилось в начале ХХ века. Проект двухэтажного строения в точности повторяет чертежи мечети 1905 года постройки.

На церемонию открытия самой северной мечети России в Архангельск приехал президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

- Россия многонациональная и многоконфессиональная страна. Сегодня на Севере мы воссоздали историческую мечеть - это показательно для всех граждан, что мы живем в государстве, где защищаются права всех национальностей, всех вероисповеданий, - заметил Равиль Гайнутдин.

Фото: Томская еврейская община
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По словам Рустама Минниханова, это открытие мечети в Архангельске продолжает традиции российского ислама.

- Столетиями мы живем в мире и согласии. Показательно, что открытие мечети было запланировано на 12 дня, но уже с 10 утра сюда стали приходить люди. А значит, это важно и нужно, то что мы делаем, - сказал Рустам Минниханов.

Как рассказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов, сейчас в регионе прожива.т около 10 тысяч мусульман и для них это событие - восстановление исторической справедливости.

В 1905 году в Архангельске появилась первая мечеть. После революции деревянное здание было изъято у мусульман и перестроено. Однако чертежи его были сохранены в архивах. Примерно восемь лет назад были сделаны первые шаги по воссозданию "дома Аллаха". Строительство затянулось из-за пожара в 2014 году, который практически полностью уничтожил постройку. Работы проходили при финансовой поддержке объединения "Нур Ислам", правительства Республики Татарстан и ряда инвесторов.

- Мы благодарны судьбе, что этот проект мечети сохранился. Можно сказать, что восстановленной мечети в Архангельске 111 лет. Это место намолено, - считает председатель Совета региональной общественной организации "Татарская национально-культурная автономия Архангельской области" Рим Калимуллин.

После завершения официальной части в мечети был совершен намаз. Помещение рассчитано на то, что внутри могли одновременно молиться 100 человек. Кроме того, на территории могут находиться еще 500 верующих.

Кстати

Первую синагогу в Архангельске также планируют открыть в 2018 году. Ее здание было построено в центре города на улице Гайдара. По словам мэра Архангельска Игоря Годзиша, также рассматривается вопрос о возведении православной часовни недалеко от мечети - на пересечении улицы Свободы и проспекта Новгородского, где сейчас установлен памятный крест.

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