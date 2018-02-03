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03.02.2018 19:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мурманской области под лавиной погиб человек

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Сегодня в Хибинских горах, расположенных в Мурманской области, под лавиной погиб сноубордист. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в региональном СУ СК. Трагедия случилась на одном из склонов горы Юкспор.

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- По предварительной информации, трое жителей города Апатиты отправились на гору Юкспор кататься на сноубордах, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Мурманской области Ксения Кошелюк. - Спускаясь по необорудованному склону, они спровоцировали сход лавины. Один человек погиб.

В следственных органах отмечают, что в конце января - начале февраля в Хибинах наиболее лавиноопасная обстановка. Кататься можно только на оборудованных склонах, в любых других местах это смертельно опасно.

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