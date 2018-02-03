"Автодор" прервал 26-матчевую победную серию "Локомотива-Кубани"

Победная суперсерия краснодарского "Локомотива-Кубани" во всех турнирах прервалась на отметке 26 матчей. Первое поражение с 21 октября 2017 года "железнодорожники" потерпели на своем паркете от саратовского "Автодора" - 90:93.

Первая половина матча прошла под контролем хозяев: на перерыв краснодарцы ушли при плюс 13 в свою пользу. Однако удержать преимущество в двух оставшихся четвертях "Локомотив" не смог. Победу гостям принес Максим Шекелето, поразивший кольцо краснодарской команды трехочковым броском аккурат с сереной. Самым результативным игроком встречи стал автодорец Майка Даунс, набравший 22 очка.

Напомним, предыдущий раз кубанцы уступили казанскому УНИКСу - 67:77. На данный момент у "Локомотива-Кубани" 26 побед в 28 матчах сезона.