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03.02.2018 17:30
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Автодор" прервал 26-матчевую победную серию "Локомотива-Кубани"

Текст: Илья Соболев

Победная суперсерия краснодарского "Локомотива-Кубани" во всех турнирах прервалась на отметке 26 матчей. Первое поражение с 21 октября 2017 года "железнодорожники" потерпели на своем паркете от саратовского "Автодора" - 90:93.

Первая половина матча прошла под контролем хозяев: на перерыв краснодарцы ушли при плюс 13 в свою пользу. Однако удержать преимущество в двух оставшихся четвертях "Локомотив" не смог. Победу гостям принес Максим Шекелето, поразивший кольцо краснодарской команды трехочковым броском аккурат с сереной. Самым результативным игроком встречи стал автодорец Майка Даунс, набравший 22 очка.

Напомним, предыдущий раз кубанцы уступили казанскому УНИКСу - 67:77. На данный момент у "Локомотива-Кубани" 26 побед в 28 матчах сезона.

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