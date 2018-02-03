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03.02.2018 22:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Немецкие депутаты назвали ошибкой санкции против РФ за Крым

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Сергей Винник/ РГ Фото: Сергей Винник/ РГ
Фото: Сергей Винник/ РГ

Депутаты немецких земельных парламентов от партии "Альтернатива для Германии", прибывшие сегодня в Крым, намерены подать сигнал от том, что пришло время отменять санкции в отношении России. Об этом они сообщили в аэропорту Симферополя сразу по прибытии на полуостров.

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- Мы хотим на месте ознакомиться с ситуацией в Крыму. Особенно нас интересуют последствия введенных против России санкций, поскольку Крым был их причиной, - сказал депутат Рогер Бекамп. - Мы считаем введение санкций ошибкой, они негативно сказались, как на России, так и на Германии.

По словам депутатов, перед поездкой на них не оказывали никакого давления. Поездке предшествовала внутрипартийная дискуссия и решение приехать в Крым они принимали свободно.

- Мы считаем очень важным совместное плодотворное сосуществование в Россией, - сказал депутат Уве Бронзон. - И этой поездкой мы хотим подать позитивный сигнал.

Депутаты отметили, что они знают о том, что после визита в Крым им будет закрыт въезд на Украину, но это их не останавливает. По словам немецких политиков, они рассчитывают еще не раз посетить полуостров.

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- Я хочу процитировать слова Вилли Брандта, - отметил Уве Бронзон. - Он сказал: "Кто находится в диалоге, тот не стреляет".

Сегодня в Крым прибыли восемь депутатов, представляющих земельные парламенты Северной Рейн-Вестфалии, Берлина и Бранденбурга. В республике они пробудут до 9 февраля. За это время немецкие политики намерены познакомиться с полуостровом, почтить память воинов, павших в Великой Отечественной войне, побывать в "Артеке", на стройке нового терминала аэропорта, ознакомиться с достопримечательностями Крыма.

Запланирована также встреча с главой Крыма Сергеем Аксеновым и членами президиума Государственного совета РК. С политическим руководством республики немецкие депутаты намерены обсудить возможность отмены санкций и расширения двустороннего сотрудничества.

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