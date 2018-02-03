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03.02.2018 23:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Немецкий депутат в Крыму ответил украинскому министру

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Сергей Винник/РГ Фото: Сергей Винник/РГ
Фото: Сергей Винник/РГ

Немецкие компании вправе сами решать, работать ли им в Крыму. При этом санкции никогда не приносили пользы. Об этом заявил депутат парламента Берлина Уве Бронзон, комментируя слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что ряд немецких компаний, прежде всего автомобильных, продолжают работать на полуострове вопреки санкционному режиму.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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- Немецкие фирмы в первую очередь ориентируются на свои экономические интересы, и они должны сами решать работать ли им в Крыму, - сказал Уве Бронзон. - Санкции никогда не приносили результат, и мы относимся к ним крайне критично. От санкций страдает простое население, а не политики.

Прибывшие в Крым депутаты земельных парламентов Северный Рейн-Вестфалии, Берлина и Бранденбурга не скрывают, что намерены обсудить с руководством Крыма возможности отмены санкционного режима. Что касается позиции Украины, то немецкие политики надеются на позитивные перемены в Киеве.

- Мы надеемся, что с течением времени ситуация вокруг Украины все же уляжется, и будет возможна какая-то плодотворная работа с Украиной, - сказал Уве Бронзон.

В Крыму рассказали о работе западных компаний вопреки санкциям

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал "достать" немецкие автоконцерны, работающие в Крыму вопреки санкциям ЕС. Украинское министерство "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины" заявило, что ряд известных автоконцернов якобы работают в Крыму в обход санкций.

Сотрудники украинского ведомства утверждают, что выявили факты использования торговых марок мировых автомобильных брендов: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault, Lexus и предоставления дилерскими центрами полного набора услуг и гарантийных работ.

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