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03.02.2018 19:19
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Сочинскую трассу "Формулы-1" передадут другому владельцу

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Сочи трассу "Формулы-1", которой сейчас распоряжается компания "Центр Омега", принадлежащая администрации Краснодарского края, передадут новому владельцу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании "Центр Омега".

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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- Трассы передаются, условия передачи обсуждаются, - сообщил представитель "Центр Омега".

Известно, что правительство России разрабатывает поправки в законодательство, которые позволят передать трассы "Формулы-1" и соответствующие объекты инфраструктуры в госсобственность или собственность некоммерческой организации. При этом новый владелец не будет облагаться НДС. Ожидается, что эти поправки могут быть приняты Госдумой и вступить в силу в следующем году.

В 2017 году для организации и проведения российского этапа чемпионата мира "Формулы-1" в Сочи была учреждена автономная некоммерческая организация (АНО) "Росгонки". Она и может стать, по оценкам экспертов, преемником компании "Центр Омега" в отношении владения гоночными трассами. В составе учредителей АНО "Росгонки" заявлены как "Центр Омега" и Банк ВТБ (является титульным спонсором Гран-при), так и Российская автомобильная федерация, которая является общественной организацией и отвечает за  развитие автоспорта в России. Однако, по данным источников в "Центр Омега", состав учредителей новой компании может расшириться за счет тех организаций, которые выступят спонсором российского этапа и "Сочи Автодрома".

Сейчас контракт на проведение российского этапа "Формулы-1" в Сочи принадлежит НАО "Центр Омега". Соглашение о проведении российского этапа гонок рассчитано до 2025 года. Будущий сезон гран-при России пройдет в Сочи с 28 по 30 сентября этого года.

Кстати

НАО "Центр Омега" на 100 процентов принадлежит администрации Краснодарского края и была учреждена чтобы выступать ответственным исполнителем по строительству объектов Олимпиады - 2014, в том числе гоночной трассы. После проведения Игр " Центр Омега" изменила профиль со строительного на коммерческий, и сосредоточилась на развитии спорта, культуры, индустрии развлечений, отельном бизнесе.

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