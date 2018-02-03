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03.02.2018 12:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Астрахани и Ингушетии почтили память участников Сталинградской битвы

Текст: Лариса Ионова (Астрахань) , Алена Ларина (Назрань)

В Астрахани и Ингушетии прошла патриотическая акция "Россия в моем сердце". Ее лейтмотивом стало 75-летие победы в Сталинградской битве.

Возле Вечного огня недалеко от астраханского кремля собрались более 800 человек - ветераны войны и труда, немногочисленные участники боев под Сталинградом - всего в регионе их осталось 17 человек.

На акцию пришло очень много молодежи - представителей различных патриотических движений.

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- Очень важно сегодня, в современных жестких реалиях, когда Россию противопоставляют всему миру, объединиться, поднять дух, почувствовать, что мы единая страна, - говорит участник акции, член штаба ОНФ Александра Чернышева. - Мы помним историю, нашу победу и всегда будем защищать завоевания наших дедов.

В Доме культуры в Назрани собралось более двух тысяч человек. Организаторами памятной акции выступили общественная организация "Центр духовного и нравственного развития" и министерство по внешний связям и национальной политике республики.

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Среди известных жителей республики, пришедших в ДК, - Герой России Руслан Нальгиев, который в августе 2009 года, будучи сотрудником полиции, остановил "Газель" с террористом-смертником на территории назрановского РОВД.

Выступающие на сцене вспоминали земляков, отдавших свои жизни в судьбоносных сражениях на Волге. В военных действиях под Сталинградом участвовали более 180 уроженцев Ингушетии, более 80 из них стали участниками решающей битвы.

Митинг-концерт будет идти несколько часов. Патриотические композиции исполнят артисты республиканской филармонии.

Напомним, патриотические акции проходят сегодня по всей России.

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