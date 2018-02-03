В Крым прибыла делегация депутатов из Германии

В Крым приехала делегация региональных депутатов из Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя национально-культурной автономии немцев Крыма Юрия Гемпеля.

Всего на полуостров прибыли десять депутатов земельных парламентов Северного Рейна-Вестфалии, Берлина и Баден-Вюртемберга. Они представляют третью по величине партию Бундестага "Альтернатива для Германии".

По словам Юрия Гемпеля, столь серьезная делегация из Германии в Крыму впервые.

Депутаты пробудут на полуострове до 9 февраля, посетят крупнейшие города, пообщаются с жителями и властями. В частности планируется обсуждение вопросов снятия санкций, признания Крыма российским, а также налаживания отношений между республикой и Германией.