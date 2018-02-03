В Волгодонске уволилась отрезавшая школьнице волосы учительница

В лицее №16 Волгодонска учительница математики, вступив в конфликт с ученицей, взяла ножницы и отрезала ей прядь волос.

Свой поступок женщина мотивировала тем, что девочка нарушила общепринятые школьные правила и пришла на урок с распущенными волосами.

После этого родители написали обращение в минобразования Ростовской области.

"В школе действует негласное правило, что девочки сидят на уроках с собранными волосами. Преподаватель сделала замечание девочке, но та не послушалась, сказав, что можете хоть отрезать прядь. В итоге учительница не выдержала и ножницами отрезала кусок волос. Ведется проверка, разбираемся в ситуации", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства общего и профессионального образования региона.

В ведомстве отметили, что позволивший себе подобную вольность учительница написала объяснительную и подала заявление об увольнении по собственному желанию.