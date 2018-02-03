Более семи тысяч тюменцев вышли на акцию "Россия в моем сердце"

На патриотической концерт "Россия в моем сердце" пришли более семи тысяч тюменцев. Так сибиряки решили выразить свою поддержку спортсменам - участникам Олимпиаде-2018 в Пхенчхане и солидарность с теми, кого МОК не пустил на игры.

Торжественное мероприятие проходило на Цветном бульваре. Многие горожане пришли на мероприятие семьями с детьми. Представители общественных организаций города и трудовых коллективов держали в руках плакаты: "Наши спортсмены - наша гордость", "Сплоченная Россия - великая страна".

От главной сцены зрители растянулись по всему бульвару вплоть до колеса обозрения. Слова благодарности были высказаны и ветеранам Великой Отечественной войны в честь 75-летия со дня победы в Сталинградской битве.