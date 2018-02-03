В челябинской тюрьме нашли рукописи времен Зиновьева и Каменева

Тайник с рукописными политическими брошюрами, выпущенными в 1932-33 годах, обнаружили в Верхоуральской тюрьме Челябинской области

- Находка относится к тому времени, когда в стенах этой тюрьмы размещался специальный политический изолятор НКВД. В тридцатые годы здесь содержали знаменитых репрессированных политических узников: Зиновьева и Каменева, а так же главного редактор газеты "Комсомольская правда" - Александра Слепкова и ученого, соратника Бухарина - Дмитриия Марецкого. Все были арестованы за участие " в контрреволюционной террористической организации", - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по региону.

Из текстов рукописей можно сделать вывод о том, что, даже находясь в заключении, узники собирались на общие собрания (количество присутствующих доходило до 30 человек), организовывали дискуссии, выражали свою точку зрения по политической и экономической ситуации не только СССР, но и зарубежных стран.

В ближайшее время эти ценные экспонаты будут изучены и займут почетное место в постоянно действующей экспозиции по истории уголовно-исполнительной системы учреждения.