Российский программист заявил о своей невиновности в США

Гражданин России Петр Левашов, которого Испания экстрадировала в США, предстал перед судом в американском штате Коннектикут. Об этом ТАСС сообщил адвокат российского программиста Игорь Литвак.

"Он предстал перед судом и сказал, что невиновен", - заявил собеседник агентства. По словам защитника, как минимум до пятого февраля Левашов будет находиться в тюрьме города Бриджпорт. "А в понедельник посмотрим", - добавил Литвак.

В последующие месяцы прокуратура должна предъявить все улики, которые будут использованы против гражданина РФ на суде, пояснил адвокат. По его предположению, суд присяжных по этому делу может начаться позже в текущем году.

Левашов был задержан по запросу США на территории Испании в апреле прошлого года. Американские власти обвиняют программиста в компьютерном мошенничестве, создании вируса и массовой рассылке спама. Россия также добивалась экстрадиции Левашова.