Российский программист заявил о своей невиновности в США

Новости

Kia Rio X-Line: Тест-драйв конкурента Lada Xray 12:30
В Астрахани и Ингушетии почтили память участников Сталинградской битвы 12:20
В Москве за выходные выпадет месячная норма снега 12:13
Россия вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом 12:12
"Реал" согласился поднять зарплату Роналду 12:05
Минэнерго подготовило аварийные службы электросетей к непогоде 11:49
Более семи тысяч тюменцев вышли на акцию "Россия в моем сердце" 11:48
В Волгодонске уволилась отрезавшая школьнице волосы учительница 11:42
В Красноярске введен режим "черного неба" 11:39
Авария на ТЭЦ в Петербурге оставила без света 110 тысяч человек 11:36
Во Владивостоке прошел митинг в поддержку российских олимпийцев 11:25
Росавиация: В целом непогода не влияет на работу столичных аэропортов 11:24
К подавшему сигнал SOS судну из КНДР вышел танкер с топливом 11:16
В московском метро на станции "Полянка" погибла студентка 10:55
В Великом Новгороде нашли средневековые шахматы 10:55
В Москве стартовал месяц белорусской культуры 10:50
Путин и Назарбаев согласовали графики контактов 10:46
В Приморье поймали охотившуюся на собак тигрицу 10:20
Под Саратовом обнаружены тела трех взрослых и ребенка 10:19
Белый дом сделал выводы из критики действий ФБР на выборах 2016 года 08:51
В Новосибирской области двое детей утонули в яме с водой 08:46
Япония запустила самую компактную в мире ракету-носитель 08:23
Украина потеряла половину ВВП из-за санкций Запада против России 07:38
В США от гриппа скончались 53 ребенка 07:35
Могилевская область активизирует сотрудничество с российскими регионами 07:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Что вы знаете о жизни Максима Горького
Тест "СОЮЗа": Что вы знаете о жизни Максима Горького
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
03.02.2018 05:50
Рубрика: В мире

Российский программист заявил о своей невиновности в США

Гражданин России Петр Левашов, которого Испания экстрадировала в США, предстал перед судом в американском штате Коннектикут. Об этом ТАСС сообщил адвокат российского программиста Игорь Литвак.

Посольство РФ призвало США прекратить похищать россиян

"Он предстал перед судом и сказал, что невиновен", - заявил собеседник агентства. По словам защитника, как минимум до пятого февраля Левашов будет находиться в тюрьме города Бриджпорт. "А в понедельник посмотрим", - добавил Литвак.

В последующие месяцы прокуратура должна предъявить все улики, которые будут использованы против гражданина РФ на суде, пояснил адвокат. По его предположению, суд присяжных по этому делу может начаться позже в текущем году.

Левашов был задержан по запросу США на территории Испании в апреле прошлого года. Американские власти обвиняют программиста в компьютерном мошенничестве, создании вируса и массовой рассылке спама. Россия также добивалась экстрадиции Левашова.

Главное сегодня

Сталинградская битва
Антонов: США нашли "страшилку" в лице России
Украина потеряла половину ВВП из-за санкций Запада против России
Авария на ТЭЦ в Петербурге оставила без света 110 тысяч человек
Возобновлен поиск пропавшего в Японском море судна "Восток"