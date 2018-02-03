СМИ: Огонь Олимпиады в Пхенчхане зажжет фигуристка Ким Ен А

До официального начала очередных зимних Олимпийских игр остается всего лишь шесть дней, что провоцирует особый интерес к деталям церемонии открытия. По мнению местных СМИ, наиболее вероятной кандидатурой, которой доверят право зажечь огонь Олимпиады, является фигуристка Ким Ен А. Впрочем, издания отмечают, что на это почетную роль претендует множество других кандидатур.

Пожалуй, главным эпитетом, который чаще всего используют для описания церемонии открытия ОИ-2018, является прилагательное "холодный". Организаторы обеспокоены, что ожидается весьма холодная погода, пронзительный ветер, что заставит зрителей основательно померзнуть.

Однако журналисты все же стали теперь обращать внимание и на детали "содержательной части" церемонии. Организаторы обещают устроить красивое, высокотехнологичное шоу, которое сочетает элементы истории и будущего, но отказываются раскрывать некоторые подробности, чтобы удивить зрителей. Одна из главных загадок - кто же в конце концов завершит эстафету олимпийского огня и зажжет главный факел на центральном стадионе в Пхенчхане.

По мнению южнокорейских СМИ, наибольшие шансы на эту роль имеет, как ее называют в Корее, "королева фигурного катания" 28-летняя Ким Ён А. Несмотря на уход из большого спорта после Олимпиады в Сочи, девушка до сих пользуется огромной популярностью среди местной публики. Ее каждое передвижение СМИ описывают в подробностях, а всеми ее действиями принято только восхищаться. Учитывая ее прошлые заслуги в спорте, "золото" Ванкувера-2010, "серебро" Сочи-2014, многочисленные победы на чемпионатах мира Ким действительно выглядит самой подходящей кандидатурой.

Организаторы, а также сама Ким Ен А отказываются комментировать все эти спекуляции, призывая подождать до 9 февраля, когда и состоится сама церемония открытия.

Впрочем, как признают южнокорейские спортивные эксперты и журналисты, есть и другие достойные кандидатуры. Среди таковых, кому тоже вполне могут доверить зажечь огонь ОИ-2018, называется олимпийский чемпион 1992 года бывший шорт-трекист Ким Ги Хун и ряд других спортсменов.

Не исключено, что организаторы сделают еще один шаг, чтобы сделать Олимпиаду настоящим символом примирения корейской нации, а потому не исключено, что зажигать огонь будут два спортсмена - один из Южной, а другой - из Северной Кореи. Этот вариант неизбежно вызовет споры в южнокорейском обществе, где хватает тех, кому очень не нравится КНДР, но такой вариант исключать нельзя. Именно так поступили южнокорейские организаторы Азиатских игр в Пусане в 2002 году.