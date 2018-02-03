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03.02.2018 19:55
Рубрика: Спорт

"Спартак" проиграл на сборах китайскому "Хэбей Форчун"

Текст: Артур Нанян

Московский "Спартак" потерпел третье поражение в этом году. Команда Массимо Карреры на этот раз уступила на сборах в Испании китайскому "Хебэй Форчун" со счетом 1:2. У "красно-белых" отличился Зе Луиш.

В сегодняшней игре в составе "Спартака" дебютировал алжирский новичок Софиан Ханни, заменивший в стартовом составе Дениса Глушакова. Капитан москвичей получил травму в предыдущей товарищеской встрече с софийским ЦСКА, и пропустит еще пару дней.

"Хебэй Форчун" - один из лидеров своего чемпионата. Тренирует команду Мануэль Пеллегрини, совсем недавно выигрывавший чемпионат Англии с "Манчестер Сити". В ее составе выступают Эзекиль Лавесси, Жервиньо, Эрнанес. А совсем недавно в "Хебэй" перешел футболист "Барселоны" Хавьер Маскерано. Знатная подобралась компания.

"Шанхай СИПГ" обыграл "Спартак" благодаря голу Халка
Фото: Mladen Antonov/AFP
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Похвастаться такими именами "Спартак" не может. Впрочем, вряд ли это послужит оправданием для "красно-белых". До первого официального матча сезона, в котором москвичи встретятся в плей-офф Лиги Европы с "Атлетиком", осталось всего 12 дней, а проблем у команды хватает. Прежде всего - в обороне. Что и подтвердил сегодняшний поединок.

Команда из Китая повела уже в первом тайме после точного удара Эрнанеса. Но на 78-й минуте спартаковцы усилиями связки Луис Адриано - Зе Луиш сравняли счет. И все же последнее слово осталось за номинальными гостями встречи: на 86-й минуте отличился Жервиньо.

В следующей контрольной игре "Спартак" 7 февраля встретится с чешской "Спартой".

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