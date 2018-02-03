Украина потеряла половину ВВП из-за санкций Запада против России

Антироссийские санкции, введенные США и Евросоюзом, лишили Украину половины валового внутреннего продукта (ВВП). С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

По его словам, РФ и ЕС потеряли только малую долю от своих ВВП. Однако для украинцев эти ограничительные меры обернулись сокращением показателя наполовину, утверждает народный депутат.

"Мир необходим для того, чтобы вернуть хотя бы привычные рынки, - цитирует РИА Новости слова Мураева. - Эти санкции убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан. Мы потеряли половину ВВП. Россия потеряла два процента, Европа меньше одного процента, а мы - половину. Эта санкционная война против кого? Против нас?".

Мураев выразил сожаление, что на Украине ранее успешные предприятия превращаются в музеи. "Мы делали самые технологичные ракеты в мире, а теперь по этим заводам будут водить экскурсии", - сказал он.

Напомним, Запад ввел санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Москва приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение.