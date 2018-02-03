Минобороны РФ: В Сирии сбит Су-25, летчик погиб

В Сирии сбит российский штурмовик Су-25, передает ТАСС сообщение Минобороны РФ. Летчик погиб.

"3 февраля 2017 года при выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" потерпел крушение российский самолет Су-25. Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - "РГ"). При ведении боя с террористами пилот погиб", - передает агентство сообщение военных.

По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Как отметили в Минобороны РФ, сейчас "российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимаются меры по возвращению тела российского летчика.