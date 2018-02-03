В США арестовали родителей покусанной крысами девочки

Суд штата Арканзас принял решение отправить в тюрьму родителей покусанной крысами девочки.

Как пишет РИА Новости, произошло все весной прошлого года, когда 19-летняя Эрика и 18-летний Чарльз жили в полуразвалившемся доме друга. Утром 14 мая они увидели, что их дочь, которой на тот момент было две недели, вся в крови, а на ее руках и лице крысиные укусы. Причем укус на лбу был настолько глубокий, что потребовалась помощь хирурга.

Молодых родителей обвинили в халатности. Они никак не отреагировали на плач ребенка. Пару осудили на пять лет лишения свободы, а их ребенка удочерила другая семья.