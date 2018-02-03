В Восточной Англии из-за опоздания "скорой" умерли 80 пациентов

Опоздание "скорой помощи" могло стать причиной смерти 81 пациента в Восточной Англии. Это свидетельствует о кризисе доверия к медобслуживанию страны, заявил бывший министр здравоохранения Норман Лэмб, сообщает газета TheMorningStar.

По его словам, установлено сорок случаев задержки приезда «скорой» к больным. Среди этой группы зафиксировано 19 смертей. В общей сложности изучались 120 эпизодов опоздания прибытия медиков, летальный исход зафиксирован в 80 моментах. Лэмб потребовал наказания виновных в смерти пациентов и проведения детальной проверки работы национальной службы "скорой помощи".

Между тем в Лондоне проходит манифестация британских медиков, которые выступают против недофинансирования отрасли правительством консерваторов. По оценкам экспертов, национальная система Великобритания переживает самую тяжелую зиму за последние семьдесят лет.

Только в Англии из-за отсутствия финансирования не заняты сорок тысяч должностей медсестер и обслуживающего персонала. Отложены десятки тысяч операций. В переполненных клиниках пациенты умирают в коридорах. В некоторых отделениях "скорой помощи" на одну койку претендуют до пятидесяти больных, информируют отраслевые британские профсоюзы.