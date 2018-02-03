Германия предоставила убежище организатору переворота в Турции

Предполагаемый организатор военного переворота в Турции Ильхами Полат получил статус беженца в Германии. Ранее на родине ему были предъявлены обвинения в государственной измене и в связях с террористами. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

По данным печатного издания, власти ФРГ предоставили убежище четырем высокопоставленным турецким военным, участвовавшим в мятеже в июле 2016 года. Это решение немецких властей может привести к очередному ухудшению отношений между Берлином и Анкарой.

Турция неоднократно требовала от Германии выдать подозреваемых в организации путча военных, напоминает РИА Новости.