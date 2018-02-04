Адмирал РФ назвал минимальными шансы найти аргентинскую подлодку

Адмирал Владимир Валуев считает, что аргентинская подводная лодка "Сан-Хуан" могла затонуть на глубине шесть километров и разрушиться под давлением воды. Он заявил, что шансы найти ее обломки становятся минимальными, передает РИА Новости.

Бывший командующий Балтийским флотом добавил, что в короткие сроки находят далеко не все затонувшие подводные лодки.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата, на ее борту находились 44 человека.