Нынче как? Чтобы люди захотели посмотреть кино - надо его запретить. Но поскольку в эпоху Интернета запретить ничего невозможно - люди тут же бросятся его глядеть. С книгами - та же история: стоит поругать с высокой трибуны, тут же все захотеть почитать, дабы самим убедиться, что книга так плоха, как говорили. Так бы знать не знали, что есть такая книжка, а теперь, подишь ты, заинтересовались.

Чтобы прославиться - надо поучаствовать в скандале: чем круче скандал, тем круче слава. Актер Х гениально сыграл в театре... Очень хорошо, интересно знатокам. Актер Y бросил звезду сериала "Ходячие ноги" и женился на звезде сериала "Хватающие руки" - интересно всем.

И вот держишь в руках потрясающую книгу, подозреваю, даже великую, и думаешь на полном серьезе: может, раздолбать ее? разнести? Обвинить в пошлости... Да-да, в пошлости лучше всего всегда обвинять, потому что, в сущности, никто не знает, что такое пошлость. И все. И завтра ее сметут с прилавков.

Но невозможное это дело. Невозможное. Поэтому хочется кричать: "Ребята! Мамы, папы, бабушки, дедушки, педагоги, вообще, все, кто занимается с детьми и кто их просто любит, пожалуйста, прочтите эту книгу! Она вас многому научит! Поможет разобраться и в себе самих, и в детях своих".

Всякий уважающий себя учитель просто обязан знать Корчака. Не слышать о нем, а знать

Книга называется "Оставьте меня детям... Педагогические записи". Автор Януш Корчак. Издательство АСТ впервые опубликовало в полном объеме дневники Корчака, которые он написал в фашистском гетто весной 1942 года.

"Я хочу быть молодым, вот и строю планы на будущее", - писал Корчак, находясь в гетто. Поняли смысл написанного? В середине войны в фашистском гетто человек строит планы на будущее, чтобы не постареть. Как вам это - тем, кто так любит ныть сегодня по поводу сложностей и бесперспективности жизни?

Януш Корчак не бросил своих детей и вместе с ними вошел в газовую камеру. Не бросал он их и в гетто. Старался помочь преодолеть страдания.

Что такое фашистское гетто, мы понимаем? Боюсь, не до конца. Корчак: "На тротуаре лежит мертвый мальчик. Рядом трое мальчишек поправляют в игре шнурки-вожжи. В какой-то момент посмотрели на лежащего - отодвинулись на пару шагов, но игру не прекратили".

Привычка к страданиям. Привычка к смерти. И - невозможность таких привычек. Немыслимость такой жизни.

Корчак составляет план самоубийства. Но... Корчак: "Если я постоянно откладывал свой план, обдуманный до последней детали, то потому, что в последний момент накатывала какая-то новая мечта, которую я не мог бросить на полпути".

Вот ведь какова она - сила мечты! Мечта не давала человеку расстаться с жизнью.

Да, это книга о том, как человеку сохранить себя в немыслимых, нечеловеческих условиях. Да, она о стойкости, о мужестве, о чести, о невозможности складывать руки никогда, ни в каких, даже в самых невероятных, самых тяжелых условиях. Да, все так.

Но книга имеет подзаголовок "Педагогические записи". Януш Корчак в первую очередь великий педагог.

Он всегда стремился быть сам и учил других стать детям старшим товарищем. В этом словосочетании "старший товарищ" важны оба слова.

Да, старшим - то есть человеком, который отвечает за другого, помогает ему. Корчак: "Маленькому Менделю что-то приснилось. Я принес его к себе в кровать. Погладил его по лицу, и он заснул". Вот, кто таков педагог, на мой взгляд.

Однако быть не просто старшим, но именно товарищем. Не командовать, а дружить. Не навязывать, а понимать. Не приказывать, а советовать. Не назидать, а слушать. И, главное, интересоваться маленьким человеком - его взглядами, мировоззрением, его жизнью, наконец.

В главном эта книга об этом. Если бы это были просто воспоминания - уже ценно. Но это педагогическая книга.

Честно говоря, я не очень верю, что современные педагоги услышат Корчака. Не потому, что они плохи, а потому, что система образования выстроена так, что учителям не до педагогических систем. Им бы отчеты написать, да заставить своих балбесов сдать ЕГЭ. Хотя, разумеется, всякий уважающий себя учитель просто обязан знать Корчака. Не слышать о нем, а знать.

Корчак составлял план самоубийства. Но... Сила мечты не давала расстаться с жизнью

Но вот мамам и папам, бабушкам и дедушкам книга просто необходима.

Корчак жил в гетто ужасной, но довольно активной жизнью. Вся эта активность была направлена на то, чтобы облегчить жизнь своим детям - этим маленьким, страдающим и очень интересным людям.

Корчак никогда не смотрит на ребенка сверху вниз. Только на равных. Один из главных его принципов: общение с ребенком - это совместное обучение взрослых и детей. Педагог должен не только многое дать маленькому человеку, но и очень многое получить от него.

Дети - это не некие существа, которые готовятся к жизни, но те, кто живет сейчас. В фашистском гетто этот вывод, может быть, особенно трагически очевиден.

Захотят ли сегодня люди прочитать книгу, если ее похвалить? Если с ней не связано никаких скандалов? Если на ней даже отсвета желтизны нет?

Я не знаю. Я знаю только, что "Оставьте меня детям... Педагогические записи" Януша Корчака - книга, которую можно назвать великой.

Корчак: "Неудивительно, что дневник непонятен читателю. Разве можно понять чужие воспоминания, чужую жизнь".

Можно и нужно. Если это такие воспоминания. И такая жизнь. Жизнь как пример. Воспоминания - как урок. Хорошо бы понять и усвоить. Необходимо. Безо всякой скандальности. Прочесть, подумать и жить. Постараться жить так - и с детьми, и со взрослыми. И с самим собой. Вот и все.