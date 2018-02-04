Ассоциация юристов создала рабочую группу по защите спортсменов

Ассоциация юристов России составляет "дорожную карту" по защите прав наших спортсменов. В том числе готовятся иски в Европейский суд по правам человека.

Дискриминация спортсменов одной определенной страны противоречит Олимпийской хартии и разрушает ее принципы. Фото: Reuters

Об этом сообщил "РГ" председатель Комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.

Он назвал беспрецедентным решение Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных Международным олимпийским комитетом от Олимпийских игр.

"Мы добились того, чтобы решение по российским спортсменам рассматривалось с опорой на мнение двух сторон - МОК и российских спортсменов, - сказал Сергей Алексеев. - Были приняты доказательства и нашей стороны. Наша позиция полностью дискредитировала позицию МОК".

По его словам, впервые была заслушана позиция российской стороны, которая убедила CAS в необоснованности и незаконности решений МОК. В подготовке позиции российской стороны активную роль сыграла Комиссия Ассоциации юристов России по спортивному праву.

Правда, принятое Спортивным арбитражным судом решение не означает, что МОК пригласит реабилитированных действующих спортсменов на Олимпийские игры. Фактически, по словам эксперта, МОК наделил себя правом приглашения по односторонне сформированным критериям, причем применительно только к России.

"Это дискриминационная правовая контракция, которая противоречит Олимпийской хартии, - говорит Сергей Алексеев. - Важно также отметить, что следующим этапом восстановления и защиты прав российских спортсменов является подача исков в государственные суды, в конечном счете - в Европейский суд по правам человека в соответствии со статьями 6 и 14 и другими положениями Европейской конвенции по правам человека. В этой связи Ассоциацией юристов России сформирована рабочая группа, составляется "дорожная карта" по восстановлению нарушенных прав российских спортсменов со стороны Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета и их функционеров".

По мнению эксперта, решение от 5 декабря исполкома МОК нарушают как минимум четыре принципа Олимпийской хартии, в результате чего имеют место дискриминация, нарушение права на самоопределение, гражданство и самоидентификацию. Эти нарушения подлежат обжалованию в Европейском суде по правам человека.

Готовятся иски в государственные суды, а в конечном счете - в Европейский суд по правам человека

Кстати, правовая защита спортсменов была одной из тем на недавно прошедшем в Москве Международном юридическом форуме стран БРИКС. Председатель Правления Ассоциации юристов Владимир Груздев подчеркнул, что представители АЮР будут "активно участвовать в защите интересов российских атлетов за рубежом".