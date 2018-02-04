Банк России нацелился на строителей мошеннических схем

Схемы обмана постоянно обновляются, раз в три-четыре месяца мошенники меняют профиль своей деятельности.
"В какой-то момент это были "черные кредиторы", - рассказал "Российской газете" директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. - Когда удалось с ними чуть-чуть справиться, пошли лжестраховщики, продававшие в Интернете полисы ОСАГО. Они свое отыграли, и на их место пришли лжефорексеры (участники валютного рынка Forex. - Прим. ред.), так что происходит постоянное замещение. Мы видим, в какую сторону идут организаторы мошеннических схем, и усиливаем именно это направление, чтобы не дать заразе распространиться быстро".
Сейчас в ходу две схемы, их жертвами становятся люди, подавшие заявки на кредит в несколько банков, а также разместившие объявления о продаже дома или машины либо другого дорогого имущества.
В первом случае им по телефону от имени некоего банка сообщают, что заявка одобрена и осталось "только" перевести деньги за страховку или еще какую-то услугу, во втором - просят сообщить реквизиты карты для перевода аванса.
К сожалению, люди верят и в худшем случае лишаются всех денег на счету.
Сбором денег с населения занялись банкроты
В последние два года наметилась новая тенденция - по данным Банка России, растет доля мошеннических организаций, у которых нет четко выраженного профиля (с 46 до 51 процента от общего количества выявленных мошеннических организаций за последние два года).
"Это не финансовая пирамида, не лжефорексер, не лжестраховщик, это просто некая организация, которая объявляет о привлечении денег "инвесторов", - говорит Лях. - Подчас такие схемы запускают не только люди, промышляющие криминалом, но и бизнесмены, которые до поры до времени честно или относительно честно занимались своим делом. Но дела не пошли, и незадачливый предприниматель решает собрать денег с населения".
Делается это через продажу доли в компании либо через проведение ICO под несуществующий проект. Задача - заработать последний раз, и в этот раз уже нечестно, причем жертвами зачастую становятся знакомые, друзья и даже родственники.
Предотвратить потерю денег доверчивыми людьми всегда очень сложно, и, даже если речь идет о классических мошеннических схемах, люди все равно несут туда свои сбережения. Но надо в любом случае добиваться неотвратимости наказания для организаторов противоправных схем, считает Валерий Лях. Это может занять не год и не два.
Новые схемы рождаются на Черноморском побережье
Необычным стало решение Банка России создать подразделение по противодействию мошенникам не в центральном аппарате, а в Краснодаре.
Как правило, новые мошеннические схемы возникают либо в Москве, либо на Юге: люди, которые заработали денег, стараются уезжать на пенсию туда, где теплее, а вслед за ними в Краснодарский край тянутся и злоумышленники. Обкатав новую форму изъятия денег, они переносят ее на соседний регион, оттуда - в следующий и так постепенно мигрируют с юга в центр и далее - на восток и север страны. Поэтому и было выбрано такое место расположения, объяснил Валерий Лях. "Работа хаба и центрального аппарата тесно взаимосвязана, и мы рассчитываем, что сможем достаточно быстро выявлять основную часть новых форм финансового мошенничества". В краснодарском центре собраны сотрудники со всей страны, в том числе из Москвы.
"Раз какая-то организация предоставляет услуги непонятного характера и собирает деньги под 25 процентов годовых, то мы все на бытовом уровне понимаем, что там что-то нечисто, - поясняет Лях. - Но нужно еще описать это таким образом, чтобы правоохранительные органы могли принять заявление и возбудить уголовное дело". Обеспечение необходимой методологии как раз и будет являться ключевой задачей хаба.
ЦБ возьмет под контроль все денежные потоки
Одновременно с начала этого года во всех главных управлениях Банка России (их семь вместе с Южным в Краснодаре) созданы отделы противодействия нелегальной деятельности.
Они напрямую занимаются выявлением правонарушений, а также взаимодействием с правоохранительными органами в плане методологии сбора данных об организаторах преступных схем, предоставления им консультаций и информации для возбуждения уголовных дел. Они подключают к своей работе отделения Банка России, которые есть в каждом регионе, и легальные финансовые организации, заинтересованные в борьбе с недобросовестными конкурентами.
Эти отделы должны предоставлять правоохранителям уже "упакованные" кейсы, чтобы те довели их до суда. "Зачастую проблема в том, что ущерб от деятельности мошенников для каждого пострадавшего небольшой - 5-10 тысяч рублей, поэтому многие предпочитают смириться с потерей денег и никуда не обращаются", - отмечает Валерий Лях. Из-за этого сейчас невозможно даже достоверно оценить масштабы преступного бизнеса. Теперь Банк России готов измерить общий ущерб и проследить, куда уходят эти деньги.
Новые подразделения подчиняются напрямую центральному аппарату, но в этой работе так или иначе участвуют и другие сотрудники Банка России, которые, как и любые другие люди, получают мошеннические рассылки, видят объявления на улице и в Интернете либо же сталкиваются с телефонным мошенничеством, отмечает Валерий Лях.
Мошенников ловят на Big Data
Поскольку мошенники все более активно используют Интернет, Банк России с помощью компании-подрядчика занимается анализом сетевой Big Data для выявления новых мошеннических схем и точек их распространения.
Регулятор уже много лет использует технологии работы с большими потоками разрозненной информации для поиска случаев манипулирования на биржевых торгах, сейчас этот опыт распространяется на все финансовые махинации, рассказал Валерий Лях.
Второе направление работы в Интернете - маркировка добросовестных организаций в поисковой выдаче, которая указывает на наличие у них лицензии Банка России. Сначала она была запущена с "Яндексом" для микрофинансовых организаций (МФО), сейчас постепенно распространяется на страховщиков, а в будущем покроет весь финансовый рынок и популярные поисковики. В том числе благодаря маркировке в 2017 году Банк России выявил и направил в Генпрокуратуру информацию о 1374 нелегальных кредиторах.
Банк России завершает расследование по крупным делам лжефорекс-дилеров
В ближайшее время Банк России планирует подготовить результаты расследования в отношении нескольких нелегальных форексеров, рассказал Валерий Лях. Общий ущерб от деятельности подобных компаний, по оценкам экспертов, составляет миллиарды рублей, рассказал Валерий Лях.
Выявленные Банком России нелегальные форекс-дилеры работали в России без лицензии и через зарубежные сайты. Такие случаи не единичны.
"Мы устанавливаем в первую очередь организаторов, сколько они вывели денег и куда", - сказал Лях.
После вступления в силу закона о форексерах легальных участников этого рынка можно пересчитать по пальцам, остальные в лучшем случае имеют лицензии условных Карибских островов - привлечь такую компанию к ответственности крайне сложно.
Тем не менее за прошлый год Банк России направил в прокуратуру сведения по 142 сайтам нелегальных форексеров для их блокировки, в отношении ряда сайтов судебные решения уже вступили в силу.
Как рассказал Валерий Лях, Банк России намерен инициировать предоставление ему права самостоятельно блокировать такие сайты, чтобы свести ущерб к минимуму, сделав процедуру более быстрой - сейчас она проходит в несколько этапов.