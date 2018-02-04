Банк России нацелился на строителей мошеннических схем

Банк России открыл Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это хаб по сбору и анализу информации о новых схемах мошенничества, от вариаций классических финансовых пирамид до самых экзотических способов отъема денег. Создание центра - часть плана по выявлению тех, кто стоит за всем этим разнообразием.

Схемы обмана постоянно обновляются, раз в три-четыре месяца мошенники меняют профиль своей деятельности.

Жертвами мошенников сегодня часто становятся люди, подавшие заявки на кредит в несколько банков

"В какой-то момент это были "черные кредиторы", - рассказал "Российской газете" директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. - Когда удалось с ними чуть-чуть справиться, пошли лжестраховщики, продававшие в Интернете полисы ОСАГО. Они свое отыграли, и на их место пришли лжефорексеры (участники валютного рынка Forex. - Прим. ред.), так что происходит постоянное замещение. Мы видим, в какую сторону идут организаторы мошеннических схем, и усиливаем именно это направление, чтобы не дать заразе распространиться быстро".

Сейчас в ходу две схемы, их жертвами становятся люди, подавшие заявки на кредит в несколько банков, а также разместившие объявления о продаже дома или машины либо другого дорогого имущества.

В первом случае им по телефону от имени некоего банка сообщают, что заявка одобрена и осталось "только" перевести деньги за страховку или еще какую-то услугу, во втором - просят сообщить реквизиты карты для перевода аванса.

К сожалению, люди верят и в худшем случае лишаются всех денег на счету.

Сбором денег с населения занялись банкроты

В последние два года наметилась новая тенденция - по данным Банка России, растет доля мошеннических организаций, у которых нет четко выраженного профиля (с 46 до 51 процента от общего количества выявленных мошеннических организаций за последние два года).

1,37 тысячи нелегальных кредиторов выявил Банк России в 2017 году. Проблема устойчива: годом ранее ЦБ направил обращения в различные органы, в основном в прокуратуру, по такому же количеству нелегальных кредиторов

"Это не финансовая пирамида, не лжефорексер, не лжестраховщик, это просто некая организация, которая объявляет о привлечении денег "инвесторов", - говорит Лях. - Подчас такие схемы запускают не только люди, промышляющие криминалом, но и бизнесмены, которые до поры до времени честно или относительно честно занимались своим делом. Но дела не пошли, и незадачливый предприниматель решает собрать денег с населения".

Делается это через продажу доли в компании либо через проведение ICO под несуществующий проект. Задача - заработать последний раз, и в этот раз уже нечестно, причем жертвами зачастую становятся знакомые, друзья и даже родственники.

Предотвратить потерю денег доверчивыми людьми всегда очень сложно, и, даже если речь идет о классических мошеннических схемах, люди все равно несут туда свои сбережения. Но надо в любом случае добиваться неотвратимости наказания для организаторов противоправных схем, считает Валерий Лях. Это может занять не год и не два.

Новые схемы рождаются на Черноморском побережье

Необычным стало решение Банка России создать подразделение по противодействию мошенникам не в центральном аппарате, а в Краснодаре.

Как правило, новые мошеннические схемы возникают либо в Москве, либо на Юге: люди, которые заработали денег, стараются уезжать на пенсию туда, где теплее, а вслед за ними в Краснодарский край тянутся и злоумышленники. Обкатав новую форму изъятия денег, они переносят ее на соседний регион, оттуда - в следующий и так постепенно мигрируют с юга в центр и далее - на восток и север страны. Поэтому и было выбрано такое место расположения, объяснил Валерий Лях. "Работа хаба и центрального аппарата тесно взаимосвязана, и мы рассчитываем, что сможем достаточно быстро выявлять основную часть новых форм финансового мошенничества". В краснодарском центре собраны сотрудники со всей страны, в том числе из Москвы.

"Раз какая-то организация предоставляет услуги непонятного характера и собирает деньги под 25 процентов годовых, то мы все на бытовом уровне понимаем, что там что-то нечисто, - поясняет Лях. - Но нужно еще описать это таким образом, чтобы правоохранительные органы могли принять заявление и возбудить уголовное дело". Обеспечение необходимой методологии как раз и будет являться ключевой задачей хаба.

ЦБ возьмет под контроль все денежные потоки

Одновременно с начала этого года во всех главных управлениях Банка России (их семь вместе с Южным в Краснодаре) созданы отделы противодействия нелегальной деятельности.

Они напрямую занимаются выявлением правонарушений, а также взаимодействием с правоохранительными органами в плане методологии сбора данных об организаторах преступных схем, предоставления им консультаций и информации для возбуждения уголовных дел. Они подключают к своей работе отделения Банка России, которые есть в каждом регионе, и легальные финансовые организации, заинтересованные в борьбе с недобросовестными конкурентами.

Эти отделы должны предоставлять правоохранителям уже "упакованные" кейсы, чтобы те довели их до суда. "Зачастую проблема в том, что ущерб от деятельности мошенников для каждого пострадавшего небольшой - 5-10 тысяч рублей, поэтому многие предпочитают смириться с потерей денег и никуда не обращаются", - отмечает Валерий Лях. Из-за этого сейчас невозможно даже достоверно оценить масштабы преступного бизнеса. Теперь Банк России готов измерить общий ущерб и проследить, куда уходят эти деньги.

Новые подразделения подчиняются напрямую центральному аппарату, но в этой работе так или иначе участвуют и другие сотрудники Банка России, которые, как и любые другие люди, получают мошеннические рассылки, видят объявления на улице и в Интернете либо же сталкиваются с телефонным мошенничеством, отмечает Валерий Лях.

Мошенников ловят на Big Data

Поскольку мошенники все более активно используют Интернет, Банк России с помощью компании-подрядчика занимается анализом сетевой Big Data для выявления новых мошеннических схем и точек их распространения.

ЦБ хочет получить право на быструю блокировку сайтов, оказывающих финансовые услуги без лицензии

Регулятор уже много лет использует технологии работы с большими потоками разрозненной информации для поиска случаев манипулирования на биржевых торгах, сейчас этот опыт распространяется на все финансовые махинации, рассказал Валерий Лях.

Второе направление работы в Интернете - маркировка добросовестных организаций в поисковой выдаче, которая указывает на наличие у них лицензии Банка России. Сначала она была запущена с "Яндексом" для микрофинансовых организаций (МФО), сейчас постепенно распространяется на страховщиков, а в будущем покроет весь финансовый рынок и популярные поисковики. В том числе благодаря маркировке в 2017 году Банк России выявил и направил в Генпрокуратуру информацию о 1374 нелегальных кредиторах.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Игорь Зубков

Валютный рынок

Банк России завершает расследование по крупным делам лжефорекс-дилеров

В ближайшее время Банк России планирует подготовить результаты расследования в отношении нескольких нелегальных форексеров, рассказал Валерий Лях. Общий ущерб от деятельности подобных компаний, по оценкам экспертов, составляет миллиарды рублей, рассказал Валерий Лях.

Выявленные Банком России нелегальные форекс-дилеры работали в России без лицензии и через зарубежные сайты. Такие случаи не единичны.

"Мы устанавливаем в первую очередь организаторов, сколько они вывели денег и куда", - сказал Лях.

После вступления в силу закона о форексерах легальных участников этого рынка можно пересчитать по пальцам, остальные в лучшем случае имеют лицензии условных Карибских островов - привлечь такую компанию к ответственности крайне сложно.

Тем не менее за прошлый год Банк России направил в прокуратуру сведения по 142 сайтам нелегальных форексеров для их блокировки, в отношении ряда сайтов судебные решения уже вступили в силу.

Как рассказал Валерий Лях, Банк России намерен инициировать предоставление ему права самостоятельно блокировать такие сайты, чтобы свести ущерб к минимуму, сделав процедуру более быстрой - сейчас она проходит в несколько этапов.