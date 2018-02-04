Наша страна обладает неоспоримыми конкурентными преимуществами - талантами и знаниями людей, научно-технологическим потенциалом, природными ресурсами, транзитными возможностями, обширными площадями плодородных земель, культурой и историческим опытом победителей.

Мы привыкли гордиться глобальными достижениями - самой большой территорией в мире, успехами в космосе, Победой в Великой Отечественной войне. Это все сближает нас, делает почти 150 миллионов человек единым народом, нацией. Не менее важно осознавать принадлежность к своей малой родине, к месту, где ты живешь. Ведь каждый из нас включен в исключительно важные процессы, которым иногда тысячи лет. Многие поколения наших предков в конкретных местах строили свои дома, села, города, украшали их, создавали и развивали самобытные ремесла, обустраивали новые торговые пути, развивали культуру в самом широком смысле этого слова. И разнообразие культур, образов жизни, традиций - это наше огромное богатство.

Глобализация и связанная с ней унификация заставляет все больше ценить национальные и местные, региональные особенности, то, что имеет локальный ареал, то, что "есть только у нас". Добавлю к этому, что тенденция последних десятилетий - экспоненциальный рост "веса" нематериальных активов.

Один из выводов, который мы можем сделать из этого: нам критически необходимо поддерживать и развивать региональные бренды - гордость регионов, то, что помогает каждой территории поддерживать собственную уникальность. Это задача общества, которая помогает поднять самооценку каждого гражданина и общины, является отличным стимулом для развития бизнеса. Тульские пряники и самовары, вологодское масло, оренбургские пуховые платки, байкальский омуль, камчатский краб (знаменитая "чатка"), новгородская и суздальская медовуха, гжельская и палехская роспись и сотни подобных явлений - это созданные в давние времена бренды, которые сегодня продвигают продукцию российских предприятий.

Не буду перечислять известные достопримечательности обеих столиц, остановлюсь на регионах, лишь на некоторых примерах. Псков. Княгиня Ольга, вече, вековая мирная торговля с Западом. И одновременно решительный отпор завоевателям - Ледовое побоище. Соседний Великий Новгород. Богатейшее историко-культурное наследие. Город, бывший одной из первых столиц Руси и партнером Ганзейского союза, по праву гордится такими шедеврами архитектуры, как собор Святой Софии и Новгородский детинец. Князь Александр Невский, Ярослав Мудрый, Сергей Рахманинов. Озера и великолепные ландшафты: Валдай, озеро Ильмень.

Нижний Новгород и Нижегородская область: Нижегородская ярмарка, Нижегородское ополчение - Минин и Пожарский, ГАЗ, Хохлома, Дивеево и Серафим Саровский, математик Николай Лобачевский. Вятский край: Великорецкий крестный ход, собрание русского искусства в Вятском художественном музее, Дымковская игрушка, Михаил Салтыков-Щедрин, Александр Грин, братья Васнецовы.

Бренды территорий - это не просто достопримечательности, торговые марки и логотипы, известные люди и память о событиях, уникальная продукция и народные промыслы и многое, многое другое. Это - "дух" территорий, важнейший нематериальный актив, который еще ждет своей капитализации. Самобытность, уникальность регионов все более востребуются обществом. Сохранение, поддержка, развитие региональных брендов - это источник экономического роста, стимул формирования новых экономических кластеров. И, соответственно, расширение пространственных связей в экономике, обновление производственной базы. Это поддержка экспортной деятельности и развитие рынков, в частности для малых и средних предприятий, в том числе в сфере услуг и сельского хозяйства. Напомню, кстати, что целый ряд региональных брендов давно стали национальными, например, тульский самовар.

Несомненно также, что поддержка регионов - это содействие развитию внутреннего и въездного туризма. Сохранение и профессиональная реставрация памятников, благоустройство исторических центров, туристически привлекательных зон и объектов - это тоже условие капитализации регионального потенциала.

В конечном счете работа по продвижению территорий может обозначить стратегический вектор их развития, образ их будущего, а значит, требует повышения внимания со стороны государства и общества. Эта деятельность нуждается в широком общественном участии, привлечении потенциала жителей регионов, институтов образования, науки и культуры, экономического сообщества. Отрадно, что значимость задачи этой подчеркнула недавно председатель палаты регионов - Совета Федерации Валентина Матвиенко, дав поручение каждому сенатору за год зарегистрировать как минимум два территориальных бренда. Знаковый пример могут подать и предприятия, объединения, чья сфера деятельности намного шире местной и региональной, в том числе госкорпорации, так или иначе отображая региональные бренды в наименованиях своей продукции.

Думаю, что долго убеждать в важности развития регионального брендинга сегодня никого не надо. Вопрос в активизации целенаправленной работы в этом направлении, ряде организационных решений.

Необходимо сохранять и развивать все многообразие российской культуры и ремесел

Все знают Выставку достижений народного хозяйства, знают и про программу ее возрождения. Не пришло ли время реализации еще одного масштабного проекта, создания современной выставки достижений российских регионов? Подобно тому как парк "Зарядье", где представлены ландшафтные зоны России, стал новым общественным пространством столицы и дает представление о разнообразии природы нашей страны, новая выставка могла бы представить исторически сложившийся образ и сегодняшние достижения регионов, а также стать и центром межрегионального сотрудничества, и образовательно-просветительским центром, и центром дискуссий по вопросам развития территорий.

Вопрос о создании такой выставки, концепции ее развития, ее окупаемости, выбора места размещения и самого названия требует детального обсуждения и своей подготовительной работы. Одним из первых шагов может стать цифровая версия проекта - портал, посвященный региональным брендам. Мы должны создать также регулярно обновляемую и пополняемую электронную карту брендов страны.

Эти предложения сейчас изучаются в партии "Единая Россия" и будут вынесены на рассмотрение формирующегося сейчас Экспертного совета партии.

Добавлю, что продвижение регионов имеет непосредственное отношение к участию регионов в международных культурных обменах и в целом к повышению вклада регионов в развитие международных связей нашей страны. Один из требующих активизации форматов - взаимодействие с городами-побратимами как ответ на попытки санкционного давления.

Отмечу, что основой жизнеспособных региональных, территориальных брендов является прежде всего мнение самих жителей, их позиция, их представления о прошлом, настоящем и будущем своего региона, своей малой родины. Для региональных и местных властей поддержка и развитие региональных брендов, в том числе в рамках программ социально-экономического развития, - это укрепление позитивного имиджа территории в глазах инвесторов, но прежде всего - граждан.

Необходимо сохранять и развивать все многообразие российской культуры и ремесел, все многообразие национальных культур, региональных и местных традиций. Предстоит уделять больше внимания вопросам экономического, туристического и культурного потенциала территорий, в том числе малых городов. И тем самым наращивать материальный и нематериальный капитал России, а значит, и благосостояние народа.

Мы видим, что восстановление экономического роста, повышение значимости социальной политики - это путь к высокому качеству жизни, расширению возможностей для каждого гражданина, для каждой российской семьи. Все это делает необходимым обеспечение более равномерного и устойчивого пространственного развития.

Одним из критериев позитивного развития является сохранение исторической среды населенных пунктов и их благоустройство. И, соответственно, четкое и эффективное планирование размещения производств - это касается как обновления прежних промышленных зон, так и создания новых производственных мощностей. Крайне востребовано повышение эффективности использования ресурсов инфраструктуры как существующей, так и вновь создаваемой. Это предполагает организацию регионально-отраслевых форумов, ярмарок и выставок, обеспечение совместных инвестиционных проектов, в том числе в таких сферах, как транспорт и энергетика. Это предполагает более интенсивное взаимодействие в сфере туризма, в сфере культуры.

Для каждого человека важнейшим фактором, определяющим качество жизни, является среда обитания в широком смысле этого слова. Проявляющаяся уже во многих местах тенденция по созданию и увеличению комфортности общественных пространств - начало движения по реализации заявленных партией приоритетов развития. Парки с бесплатным Wi-Fi, например, еще несколько лет назад казавшиеся чем-то сказочным, теперь являются неотъемлемой частью ежедневного быта миллионов людей. Развитие театральной жизни, невероятный подъем выставочной деятельности - все это создает важнейший фон нашей ежедневной жизни. Но есть еще один, тесно связанный с качеством жизни фактор - чувство принадлежности к чему-то масштабному, значимому, важному.

Хочу еще раз подчеркнуть: результативность уже начатой и еще предстоящей работы будет зависеть от качества региональной политики, пространственного развития нашей огромной страны. Развитие всех типов населенных пунктов - развитие городов и сел, крупных центров и небольших поселков - может и должно стать важнейшим драйвером развития страны на ближайшие десятилетия.

Помочь выявить мнение жителей региона, муниципалитета, воплотить его в принятые решения - важная миссия политических партий. В настоящий момент "Единая Россия" формирует новые критерии оценки эффективности региональных отделений. Предстоит более четко, прозрачно, последовательно учитывать результаты каждого из них, вклад в социально-экономическое развитие соответствующих территорий. В том числе вклад в создание образа будущего территории, в планирование ее развития. Партия предполагает формировать рейтинг регионов, региональных организаций, оценивая этот вклад.

Нашей стране и ее регионам жизненно важно сохранить свою самобытность в глобальном мире при всей необходимости изучать, применять и, где это полезно, тиражировать наиболее эффективные, передовые подходы к стимулированию экономического развития, использовать потенциал глобального мира, его возможности.

В плане содействия международному сотрудничеству на уровне регионов и городов было бы полезным дополнительно изучить как состояние, так и сценарии развития правовой базы такого сотрудничества. И, возможно, это изучение позволит сформировать новые перспективные законодательные инициативы.

Устойчивое развитие территорий - одно из первоочередных направлений государственной политики и вместе с тем - условие успешного, эффективного решения всех других общенациональных задач. Именно в таком ключе необходимо выстраивать дальнейшую работу, именно так планирует действовать партия "Единая Россия", взаимодействуя с органами государственной власти, местного самоуправления, институтами гражданского общества. В том числе реализуя задачи, о которых шла речь на встрече президента России с участниками Форума малых городов и исторических поселений.